Байден оценил отношения между Вашингтоном и Пекином после инцидента с аэростатом

Ведущая PBS попросила главу государства пояснить, откуда он знает, что это действительно так. «Потому что я говорил с ним [председателем КНР Си Цзиньпином], и наши люди разговаривали с его командой», — отметил глава государства. При этом Байден подчеркнул, что не имел возможности побеседовать с лидером Китая во время инцидента с аэростатом, речь идет о более раннем общении.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с коллегой из Китая из-за ситуации с аэростатом, но запрос был отклонен Пекином.

