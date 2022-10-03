Военный аналитик: Личное снаряжение мобилизованных россиян качественнее армейского
Потребность в военной экипировке и вооружении выросла в десятки раз, однако темпы их производства крайне низки, заявил НСН военный эксперт Вячеслав Калинин.
Закупаемые элементы снаряжения мобилизованными гражданами превосходят по качеству имеющиеся в распоряжении армии, сообщил НСН военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин.
Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что высокий курс рубля опасен для предприятий ОПК. Депутат подчеркнул, что в нынешней ситуации страдают экспортеры высокотехнологической продукции, в том числе, предприятия ОПК. По словам Калинина, сегодня российская армия испытывает серьезные проблемы с вооружением.
«Если проанализировать отзывы экспертов ветеранского сообщества и общение с мобилизованными гражданами, можно прийти к выводу, что сейчас в армии наблюдается недостаток элементов снаряжения. Наибольшую эффективность при ведении боевых действий показало снаряжение, приобретенное добровольцами самостоятельно. Оно более высокого качества, обладает повышенной износоустойчивостью, неприхотливое в условиях выполнения боевых задач. Сегодня многие магазины испытывают дефицит тех или иных видов одежды, военной формы, обуви, эффективных элементов защиты, бронежилетов, шлемов и так далее. Потребность в такой продукции возросла в десятки раз, а промышленность за спросом не успевает», — сказал Калинин.
Аналитик также назвал российский рубль одной из самых привлекательных валют.
«Сегодня экономисты твердят в один голос, что сильный рубль — это плохо, слабый рубль — это для экономики хорошо. Безусловно, некий макро- и микроэкономический эффект от таких экспериментов с курсом рубля по отношению к курсу доллара присутствует. Однако на текущий момент доллар фактически не обеспечен. Это лишь бумажка, которую в свое время сумел навязать западный мир всей планете. В отличие от американской валюты, российский рубль и золотовалютные резервы, пожалуй, одна из самых стабильных, ярких, привлекательных валют на сегодняшний день. Надеюсь, российское правительство найдет некий баланс, позволяющий уделять должное внимание защите национальной валюты и при этом улавливать веяния мировой экономической ситуации», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее стало известно, что россияне, работающие в ОПК, получат отсрочку от частичной мобилизации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- В МИД Германии заявили, что серьезно воспринимают слова Путина о «всех средствах защиты»
- США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины
- Депутат Госдумы: Принятие Украины в НАТО противоречит планам альянса
- Bloomberg: морские поставки российской нефти в Европу резко упали
- Эксперимент с электронными правами стартовал во Владимирской области
- Срок годности вакцины «Спутник V» увеличили до полутора лет
- В Липецкой области за восемь месяцев 2022 года построили 3952 квартиры
- Эсеры предложили единовременно выплачивать мобилизованным полмиллиона рублей
- СМИ: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа
- Минобороны показало видео прибытия в ЛНР мобилизованных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru