Военный аналитик: Личное снаряжение мобилизованных россиян качественнее армейского

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что высокий курс рубля опасен для предприятий ОПК. Депутат подчеркнул, что в нынешней ситуации страдают экспортеры высокотехнологической продукции, в том числе, предприятия ОПК. По словам Калинина, сегодня российская армия испытывает серьезные проблемы с вооружением.

«Если проанализировать отзывы экспертов ветеранского сообщества и общение с мобилизованными гражданами, можно прийти к выводу, что сейчас в армии наблюдается недостаток элементов снаряжения. Наибольшую эффективность при ведении боевых действий показало снаряжение, приобретенное добровольцами самостоятельно. Оно более высокого качества, обладает повышенной износоустойчивостью, неприхотливое в условиях выполнения боевых задач. Сегодня многие магазины испытывают дефицит тех или иных видов одежды, военной формы, обуви, эффективных элементов защиты, бронежилетов, шлемов и так далее. Потребность в такой продукции возросла в десятки раз, а промышленность за спросом не успевает», — сказал Калинин.

Аналитик также назвал российский рубль одной из самых привлекательных валют.

«Сегодня экономисты твердят в один голос, что сильный рубль — это плохо, слабый рубль — это для экономики хорошо. Безусловно, некий макро- и микроэкономический эффект от таких экспериментов с курсом рубля по отношению к курсу доллара присутствует. Однако на текущий момент доллар фактически не обеспечен. Это лишь бумажка, которую в свое время сумел навязать западный мир всей планете. В отличие от американской валюты, российский рубль и золотовалютные резервы, пожалуй, одна из самых стабильных, ярких, привлекательных валют на сегодняшний день. Надеюсь, российское правительство найдет некий баланс, позволяющий уделять должное внимание защите национальной валюты и при этом улавливать веяния мировой экономической ситуации», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее стало известно, что россияне, работающие в ОПК, получат отсрочку от частичной мобилизации.

