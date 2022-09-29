«Калашников» увеличил объёмы выпуска стрелкового оружия

Группа компаний «Калашников» заявила об увеличении спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба концерна.

«Калашников» приступил к выпуску чёрных патронов

В сообщении говорится, что за счёт экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия, объёмы выпуска продукции увеличились на 40%.

«Концерн «Калашников» увеличил объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%... Уже в сентябре был достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт равный всему показателю за 2021 год», - отметили в пресс-службе.

Ранее президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников заявил, что новейшая разработка российских оружейников - пистолет-пулемет ППК-20 - поступит на вооружение Вооруженных сил РФ в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПроизводствоОружиеКонцерн "калашников"
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