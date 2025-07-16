На севере Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Таласской области Киргизии. Об этом заявили в институте сейсмологии Национальной академии наук республики.

Толчки произошли в среду в 07:27 (04:27 мск). Очаг землетрясения находился на территории республики в 3 километрах юго-восточнее села Калба, в 19 км от города Талас.

«В населенных пунктах... интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атай Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат - 3,5 балла, Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, городе Талас - 3 балла», - отмечается в сообщении.

Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений на фоне сейсмособытия не зарегистрировано.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, пишет 360.ru.

