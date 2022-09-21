Опубликован указ о частичной мобилизации в России

На сайте Кремля опубликован указ о частичной мобилизации в России.

Частичная мобилизация в стране объявлена 21 сентября, осуществляется призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

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В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы.

Также россияне, работающие в ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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