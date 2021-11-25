Перестали скрывать: скандалы с хищениями объяснили «прозрачностью» Минобороны

Минобороны справляется с выявлением мошенников и коррупционеров эффективнее многих общественных институтов в стране, заявил военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее 235-й гарнизонной военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олега Кислова по подозрению во взяточничестве по делу о хищении 300 тонн топлива общей стоимостью около 2 млн рублей.

«За последние годы военные ведомства нашей страны претерпели существенные изменения. Мы видим новейшую военную технику, наших солдат и офицеров, на которых приятно посмотреть, в отличие от того периода, что был несколько десятилетий назад. Слава богу, это в прошлом. В ведомстве проходят коренные преобразования по переоснащению частей и подразделений, обращают внимание на личный состав. Если взять статистику, то проводится большая работа по обеспечению жильем военнослужащих, по защите их социальных прав», - вступился за Минобороны представитель экспертного совета.