Перестали скрывать: скандалы с хищениями объяснили «прозрачностью» Минобороны
Громкие дела в «оборонке» связаны с ростом открытости военного ведомства, а не с количеством совершаемых преступлений, уверен военный эксперт Вячеслав Калинин.
Минобороны справляется с выявлением мошенников и коррупционеров эффективнее многих общественных институтов в стране, заявил военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее 235-й гарнизонной военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олега Кислова по подозрению во взяточничестве по делу о хищении 300 тонн топлива общей стоимостью около 2 млн рублей.
«За последние годы военные ведомства нашей страны претерпели существенные изменения. Мы видим новейшую военную технику, наших солдат и офицеров, на которых приятно посмотреть, в отличие от того периода, что был несколько десятилетий назад. Слава богу, это в прошлом. В ведомстве проходят коренные преобразования по переоснащению частей и подразделений, обращают внимание на личный состав. Если взять статистику, то проводится большая работа по обеспечению жильем военнослужащих, по защите их социальных прав», - вступился за Минобороны представитель экспертного совета.
По словам Калинина, министр обороны Сергей Шойгу не позволяет своим подчиненным скрывать информацию о мошенниках, чтобы повысить степень открытости ведомства в глазах граждан.
«Преступления свидетельствуют о том, что проводится серьезная работа по приданию ведомству статуса открытого, насколько это возможно. Как я знаю, министр обороны обращает на это пристальное внимание, своим подчиненным в ведомстве указывает на невозможность скрытия подобных злоупотреблений, нарушений. Работа военной контрразведки и других контролирующих органов такие факты выявляет, и это очень правильная, очень важная работа. Армия – это такой же срез общества. Если взять сравнительный анализ, то на сегодня это наиболее организованный, эффективный и законопослушный инструмент, в отличие от других институтов. То, что такие происшествия есть – это печально. Но то, что они предаются огласке, это позитивный факт. Но, повторюсь, военное ведомства вчера и сегодня – это две разные структуры», - добавил он.
По мнению военного эксперта, отказ отправлять правонарушителя в СИЗО тоже можно трактовать как положительный тренд для россиян.
«Степень наказания должна быть адекватна тому, что было совершено. Вместе с тем закон предусматривает некую шкалу санкций. На самом деле, мы уже с вами устали от информации, когда за совершенно незначительные правонарушения система заключает граждан в следственные изоляторы, которые сейчас переполнены. Граждане, пока их вина не установлена судом, обладают теми же правами, что и остальные. Я вообще сторонник того, чтобы минимизировать нахождение наших граждан в СИЗО. В любом случае здесь должен разобраться суд», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в заявлении российского военного ведомства (есть в распоряжении НСН) назвали лицемерными слова представителей Госдепартамента США и Пентагона, которые попытались обвинить Россию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции (МКС).
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