Закупки Росгвардии и ФСО засекретят в 2022 году

Правительство РФ засекретит закупки Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что с 1 января 2022 года ведомства во время закупок товаров, работ или услуг должны будут применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Кроме того, закрытыми остаются закупки Минобороны, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), отмечает Ura.ru.

Ранее Росгвардия предлагала сделать свои закупки закрытыми. С такой же просьбой обращалась ФСО: ведомство объяснило свое желание террористической угрозой, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосгвардияФСОЗакупкиПравительство России
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