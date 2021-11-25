Начальник полигона Капустин Яр отправлен под арест

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Отмечается, что решение принял военный суд, удовлетворив ходатайство следствия. По данным «Ъ», Кислов обвиняется в получении взятки по делу о пропаже 300 тонн топлива, принадлежавшего Минобороны.

Начальник государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олег Кислов отравлен под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонной военный суд.

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