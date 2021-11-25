От Арктики до Капустиного Яра: воры сливают «оборонку»

Военное ведомство не в первый раз оказывается в сфере внимания правоохранителей. Так, меньше месяца назад по подозрению в мошенничестве под домашний арест была отправлена экс-врио главы департамента обустройства войск Минобороны Мария Солодяжникова.

В октябре Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего главу компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева. Он является подозреваемым в громком деле о хищении более 230 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике. С ним вместе был арестован его «коллега» Александр Ашгибисов. Оба подозреваются в воровстве денег, выделенных для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

При этом злоумышленников не останавливают крупные сроки, которыми грозят правонарушения. Так, 12 ноября суд постановил отправить за решетку четырех фигурантов дела о растрате более 400 млн рублей на космодроме Восточный. Соучастники получили от 4 до 5,5 года колонии. Как установило следствие, мошенничество происходило при подготовке смет на строительство объектов космодрома.