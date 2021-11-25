От Арктики до Капустиного Яра: воры сливают «оборонку»
Громкое дело о хищении на полигоне Капустин Яр продолжает череду мошенничеств чиновников и подрядчиков Минобороны, раскрытых за последние годы.
Военный суд накануне, 24 ноября отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олега Кислова. «Коммерсантъ» передает, что Кислова подозревают в во взяточничестве по делу о хищении 300 тонн топлива общей стоимостью около 2 млн рублей. Ранее в содействии преступлению признался подчиненный Кислова, начальник 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Алексей Прудников.
Военное ведомство не в первый раз оказывается в сфере внимания правоохранителей. Так, меньше месяца назад по подозрению в мошенничестве под домашний арест была отправлена экс-врио главы департамента обустройства войск Минобороны Мария Солодяжникова.
В октябре Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего главу компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева. Он является подозреваемым в громком деле о хищении более 230 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике. С ним вместе был арестован его «коллега» Александр Ашгибисов. Оба подозреваются в воровстве денег, выделенных для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.
При этом злоумышленников не останавливают крупные сроки, которыми грозят правонарушения. Так, 12 ноября суд постановил отправить за решетку четырех фигурантов дела о растрате более 400 млн рублей на космодроме Восточный. Соучастники получили от 4 до 5,5 года колонии. Как установило следствие, мошенничество происходило при подготовке смет на строительство объектов космодрома.
Эксперты указывают разные причины коррупционных скандалов в «оборонке». Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный связал хищения с кадровой политикой Минобороны. Минимизировать количество преступлений помогут кадровые перестановки. При этом Выборный отметил, что рост громких преступлений может быть связан с повышением раскрываемости и формированием пресловутой «неотвратимости наказания».
«Необходимо делать акцент на формировании кадровой политики государства, особенно, когда речь идет о высших должностных лицах, тем более в сфере обороны и безопасности. Нам одинаково нужно смещать акцент как на их профессиональную подготовку, так и на морально-нравственные качества. Какие бы нормы не устанавливали законодатели, всегда найдется человек, который их нарушит. Нам нужно заботиться о том, чтобы таких нарушений было как можно меньше. Это имеет прямое отношение к вопросам обеспечения нашей национальной безопасности», - выразил уверенность собеседник «Радиоточки НСН».
В мае этого года началось расследование уголовного дела о хищениях почти 4,5 млрд рублей при строительстве четырех подземных объектов Минобороны, которые планировалось возвести за пять лет, а также о хищениях при заключении госконтрактов. Под стражу попали гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев и заместитель гендиректора «М-Строя» Дмитрий Пипко.
В 2020 году замначальника Генштаба Вооруженных сил России генералу-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на сумму почти в 6,7 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», которое было возбуждено еще в 2013 году. При этом в 2017 году бывший старший следователь при Генпрокуроре СССР Тельман Гдлян объяснил НСН, почему подобные аресты не сказываются на репутации бессменного министра обороны Сергея Шойгу.
«Это всеобщая чума, которая охватила кадровый корпус не только в Минобороны, но и другие структуры власти. Люди живут одним днём. Пока есть возможность, они занимаются мошенничеством, взяточничеством, откатами. Я не думаю, что это дело испортит отношение к Шойгу. Шойгу пользуется всеобщим уважением, он доказал свою способность руководить, когда поднял с нуля МЧС, с его именем связано повышение боеспособности российской армии», - заявил он. Тогда следователь связал активность антикоррупционных дел с президентскими выборами 2018 года. По его мнению, силовики зачищали политическое поле от недобросовестных чиновников. С чем связан нынешний всплеск громких дел против военных расхитителей, однозначно сказать сложно.
При этом скандалы с мошенничеством касается не только Минобороны. На прошлой неделе московские следователи предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-заместителю министра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. За воровство около 50 млн рублей Ракова может получить до 10 лет лишения свободы.
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