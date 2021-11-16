Минобороны РФ назвало лицемерными обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что Россия уже несколько призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако США и их союзники блокируют принятие документа. В Вашингтоне открыто заявили о нежелании связывать себя какими-либо обязательствами, однако в 2020 году в США было создано Космическое командование и официально принята новая стратегия по космосу, одной из главных целей которой является «создание комплексного военного преимущества в космосе».

Кроме того, Пентагон и до, и после этих официальных шагов продолжает разрабатывать и без предупреждения испытывать на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, в том числе новейшие модификации беспилотных космических аппаратов X-37, указали в Минобороны РФ, отметив, что оценивают действия США как несовместимые с заявленными целями мирного использования космоса.

В заявлении российского военного ведомства говорится, что Россия осуществляет «плановую деятельность по укреплению обороноспособности», которая исключает возможность «внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами».

В частности, 15 ноября 2021 года в ходе испытаний был успешно поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В Минобороны РФ подчеркнули, что США было известно, что образовавшиеся фрагменты «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал лицемерными обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу.

