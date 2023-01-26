Пригожин назвал Стрелкова неэффективным бойцом
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не считает экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) эффективным бойцом. При этом он повторил свое приглашение в ряды вагнеровцев.
«Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия – это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать – хорошо. Убежит – будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
Ранее сегодня Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».
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