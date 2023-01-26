Пригожин признался, что пытался перекупить Стрелкова

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин признался, что пытался перекупить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, чтобы тот приостановил критику ЧВК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЧВКИгорь Стрелков
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