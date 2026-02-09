СМИ: С начала СВО губернаторы стали больше тратиться на личную охрану

Расходы губернаторов в РФ на личную безопасность значительно выросли после начала специальной военной операции, сообщают «Ведомости».

Согласно анализу системы «Тендерплан», если в 2021 году на эти цели потратили 59,7 млн рублей, то в 2022-м сумма составила уже 91,6 млн рублей. Также почти вдвое увеличилось количество тендеров на услуги телохранителей. Пик расходов пришёлся на 2023 год — рекордные 119,7 млн рублей по 16 закупкам. В последующие годы траты остаются на высоком уровне: 104,5 млн рублей в 2024-м и 112,4 млн рублей в 2025-м.

Как пояснил президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев, главы регионов, которым по статусу положена госохрана, могут пользоваться услугами Росгвардии. При этом они также вправе нанимать частные лицензированные охранные предприятия или даже отдельных специалистов. Эксперт отмечает, что после начала СВО выбор квалифицированных кадров сократился — многие ушли служить, а спектр потенциальных угроз расширился.

Ранее стало известно, что губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

