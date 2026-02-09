СМИ: Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю

Поводом для этого послужил скандал с назначением Питера Мандельсона, дружившего с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Скандал уже привел к отставке главы аппарата премьера Моргана Максуини. По данным агентства, ряд депутатов от правящей Лейбористской партии удивлены тем, что Стармер до сих пор сохраняет свой пост. Некоторые сотрудники канцелярии на Даунинг-стрит в частном порядке призывают членов правительства убедить премьера подать в отставку, либо же самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его уход. Вероятность того, что Стармер продержится в кресле ближайшую неделю, составляет «50 на 50».

Ради сохранения поста Стармер может предложить вернуться в правительство своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер, которая покинула кабмин в сентябре 2025 года из-за скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии.

Ранее в Британии прошли обыски у бывшего посла в США, дружившего с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

