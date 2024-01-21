В «Новотэке» назвали возможную причину пожара

Также уточняется, что огонь на объекте локализован, технологический процесс приостановлен.

По данным аварийно-спасательной службы Ленинградской области превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных и опасных веществ в воздухе около порта Усть-Луга не выявлено.

Ранее журналисты Telegram-канала «Вечерний Питер» предположили, что ночной пожар на химическом предприятии компании «Новатэка» в Усть-Луге мог стать следствием атаки двух беспилотников.