В «Новотэке» назвали возможную причину пожара
Пожар на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленобласти, по предварительным данным, мог произойти из-за внешнего воздействия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Также уточняется, что огонь на объекте локализован, технологический процесс приостановлен.
По данным аварийно-спасательной службы Ленинградской области превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных и опасных веществ в воздухе около порта Усть-Луга не выявлено.
Ранее журналисты Telegram-канала «Вечерний Питер» предположили, что ночной пожар на химическом предприятии компании «Новатэка» в Усть-Луге мог стать следствием атаки двух беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru