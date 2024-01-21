Пожар на терминале компании «НОВАТЭК» в Ленобласти локализовали

Спасатели смогли локализовать пожар на терминале компании «НОВАТЭК», находящемся в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕДДС Кингисеппского района.

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«Пожар локализован, но не ликвидирован», — уточняет агентство.

Также сообщается, что на терминале продолжается пожар из-за цистерны объёмом 100 куб. м.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что во время пожара никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: t.me/mchs66
ТЕГИ:СпасателиЛенинградская ОбластьПожар

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