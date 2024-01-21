Пожар на терминале компании «НОВАТЭК» в Ленобласти локализовали
21 января 202410:55
Спасатели смогли локализовать пожар на терминале компании «НОВАТЭК», находящемся в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕДДС Кингисеппского района.
«Пожар локализован, но не ликвидирован», — уточняет агентство.
Также сообщается, что на терминале продолжается пожар из-за цистерны объёмом 100 куб. м.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что во время пожара никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru