Погода и наука: Эскперт назвал способы борьбы с дронами

Работа дронов в зимний период может ухудшиться из-за особенностей погоды. Так, могут измениться летные характеристики, возникнуть проблемы с оптическими системами и так далее. Об этом заявил порталу Lenta.ru глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

По его словам, негативно влияют на технику осадки, холод и влажность. Исключение составляет специальная военная техника. Он также указал на то, что в мороз быстрее разряжаются литиево-полимерные аккумуляторы.

Сложностей добавит зима и операторам дронов из-за проблем с видимостью и оптическими системами. Причем пострадают из-за этого и те, кто управляет беспилотниками, и те, против кого применяют БПЛА.

Багдасарян добавил, что с приходом зимы усложнятся условия работы системы радиоэлектронного опознавания и выявления объектов.