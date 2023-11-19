Погода и наука: Эскперт назвал способы борьбы с дронами
Наступающая зима и сплошное радиолокационное поле могут создать серьезные проблемы в работе беспилотников, считают военные экперты.
Российскими силами противовоздушной обороны пресечена атака беспилотника на Москву, Это произошло в Богородском городском округе Подмосковья. Разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.
Работа дронов в зимний период может ухудшиться из-за особенностей погоды. Так, могут измениться летные характеристики, возникнуть проблемы с оптическими системами и так далее. Об этом заявил порталу Lenta.ru глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.
По его словам, негативно влияют на технику осадки, холод и влажность. Исключение составляет специальная военная техника. Он также указал на то, что в мороз быстрее разряжаются литиево-полимерные аккумуляторы.
Сложностей добавит зима и операторам дронов из-за проблем с видимостью и оптическими системами. Причем пострадают из-за этого и те, кто управляет беспилотниками, и те, против кого применяют БПЛА.
Багдасарян добавил, что с приходом зимы усложнятся условия работы системы радиоэлектронного опознавания и выявления объектов.
В Московском регионе беспилотники представляют угрозу, в первую очередь, для воздушных гаваней, они часто объявляют о задержке рейсов на вылет и прилет. Аэропорт «Шереметьево» заявил об установке комплекса для обнаружения и противодействия беспилотникам. В пресс-релизе воздушной гавани говорится, что речь идет о радиолокационно-оптическом комплексе «ЕНОТ-СД». Он способен автоматически обнаруживать низколетящие цели, верифицировать их по видеоизображению и противодействовать путем создания помех.
Отмечается также, что для идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта.
Для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле», заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН.
«Надо укреплять нашу систему ПВО, совершенствовать радиотехническую разведку, успешно отражать эти удары, своевременно выявлять и наносить удары по точкам запуска. Также надо уничтожать инфраструктуру, на которой производятся беспилотники, эти места всем давно известны. На границе со всеми недружественными странами нужно сплошное радиолокационное поле, чтобы увидеть муху, если она пролетит. При этом держать круглосуточно истребители в воздухе мы не можем. Для этого очень много делается: в области истребительной авиации, радио-электронной борьбы, в области усиления дежурного радиолокационного поля на границах РФ, ну и люди обучаются», - заключил собеседник НСН.
Ранее Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов», передает «Радиоточка НСН». Портал Interia сообщил, что дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии. Отмечается, что беспилотники «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российских военных.
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