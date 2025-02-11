По его словам, с момента вторжения украинской армии на российскую территорию Киев только по официальным данным потерял около 60 тысяч человек. Военкор указал, что «техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна».

Ранее стало известно, что на курском направлении ВСУ потеряли 337 танков, 244 БМП и 194 БТР, 1759 боевых бронированных машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

