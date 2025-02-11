Поддубный: События под Курском должны приводить Украину в ужас
11 февраля 202500:17
Происходящие в Курской области события должны приводить общество на Украине в ужас, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, с момента вторжения украинской армии на российскую территорию Киев только по официальным данным потерял около 60 тысяч человек. Военкор указал, что «техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна».
Ранее стало известно, что на курском направлении ВСУ потеряли 337 танков, 244 БМП и 194 БТР, 1759 боевых бронированных машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru