ВСУ потеряли в Курской области более 57 860 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 205 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих.
Также российские войска подбили 337 танков, 244 БМП и 194 БТР, 1759 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 33 единицы инженерной и другой техники, 1844 автомобилея.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru