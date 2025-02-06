ВСУ потеряли в Курской области более 57 860 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих.

Также российские войска подбили 337 танков, 244 БМП и 194 БТР, 1759 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 33 единицы инженерной и другой техники, 1844 автомобилея.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщает RT.

