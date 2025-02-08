ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих в курском приграничье
Украинская сторона за сутки потеряла более 320 боевиков в курском приграничье, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Российские войска уничтожили два украинских танка, три боевые машины пехоты, одну американскую Bradley, четыре бронетранспортера, 13 ББМ, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО, инженерную машину разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления беспилотниками.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58550 боевиков.
Ранее МО РФ сообщило, что подразделения группировки «Север» успешно сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru