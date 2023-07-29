По центрам принятия решений. Россия ответила ВСУ за Таганрог

Начать выбирать нестандартные цели для российских ударов - «где нас пока не ждут» – призвал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев после того, как ВСУ совершили атаку по гражданской инфраструктуре Таганрога.

Как отметил политик, противник не может добиться успехов в ходе контрнаступления и пытается одержать «дутые и иррациональные» информационные победы.

«Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие ... им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась», — написал Медведев в своем Telegram-канале.