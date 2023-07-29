По центрам принятия решений. Россия ответила ВСУ за Таганрог

Нестандартные цели для российских ударов на Украине – это центры принятия военных решений, считает генерал Болдырев.

Российские силы нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске вечером 28 июля, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве отчитались о поражении назначенных объектов.

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Начать выбирать нестандартные цели для российских ударов - «где нас пока не ждут» – призвал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев после того, как ВСУ совершили атаку по гражданской инфраструктуре Таганрога.

Как отметил политик, противник не может добиться успехов в ходе контрнаступления и пытается одержать «дутые и иррациональные» информационные победы.

«Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие ... им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в интревью НСН раскрыл цели для российских ударов.

«Это центры принятия решения, пункты управления, узловые станции, тоннели, мосты. Тот же судоремонтный завод надо было разнести в пух и прах еще полтора года назад. Словом, целями войны являются абсолютно все цели, кроме мирных граждан и мирных объектов. А вот по Банковой бить не стоит — там никого нет, кроме охраны и служащих. Все руководство находится в защищенных пунктах управления», — сказал Болдырев.

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН подчеркнул, что у России есть неиспользованные резервы. Их можно перебросить на любое направление, чтобы прорвать оборону ВСУ.

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«Обычно за успешным отражением наступления врага идет контрнаступление и некий перелом боевых действий. По идее, именно к этому должны готовиться наши военачальники и копить резервы. По последним данным, при отражении украинского наступления российские резервы задействованы не были. То есть, у нас есть резервы, которые можно перебросить на любое направление и ударить с целью прорыва обороны. Это вполне реальный сценарий», - указал собеседник НСН.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте. В МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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