В Таганроге выписали одного пострадавшего после обстрела

«Утром один человек выписан. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», – подчеркнул Голубев.



Всего в лечебные учреждения обратилось 16 человек, из них 10 госпитализированы. Медики оценивают состояние девяти пациентов как средней тяжести, одного – как тяжелое, он находится в послеоперационной палате, рассказал Голубев.



По данным губернатора, идут следственные действия, после которых начнется разбор завалов.

Специалисты оценивают ущерб от взрыва. Городские службы приступили к поэтапному восстановлению газо– и электроснабжения домов, уборке территории, уточнил глава Ростовской области.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после украинской ракетной атаки на город Таганрог Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.





