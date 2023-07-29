В Таганроге выписали одного пострадавшего после обстрела
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что один человек, накануне пострадавший при взрыве жилых домов в Таганроге, выписан из больницы. Все пострадавшие получат выплаты, написал губернатор в своем Telegram-канале в субботу, 29 июля.
«Утром один человек выписан. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», – подчеркнул Голубев.
Всего в лечебные учреждения обратилось 16 человек, из них 10 госпитализированы. Медики оценивают состояние девяти пациентов как средней тяжести, одного – как тяжелое, он находится в послеоперационной палате, рассказал Голубев.
По данным губернатора, идут следственные действия, после которых начнется разбор завалов.
Специалисты оценивают ущерб от взрыва. Городские службы приступили к поэтапному восстановлению газо– и электроснабжения домов, уборке территории, уточнил глава Ростовской области.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после украинской ракетной атаки на город Таганрог Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Одноклассники» скроют «классы»
- В Таганроге выписали одного пострадавшего после обстрела
- Немецкий генерал Фрейдинг раскрыл «цену» разминирования в ходе контрнаступления ВСУ
- «Страна-банкрот». Украине погнозируют незавидную участь после завершения конфликта с Россией
- Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» — серьезная угроза для ВСУ
- SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Jupiter 3
- Захарова: В США будут травить поддержавшего диалог с Россией Кеннеди-младшего
- Mash: ВСУ обстреляли из минометов брянское село Ломаковка
- В США рассказали о контактах с Россией по операциям в небе над Сирией
- «Странные снаружи». Названы возможности КНДР для поддержки России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru