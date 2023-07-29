В Таганроге выписали одного пострадавшего после обстрела

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что один человек, накануне пострадавший при взрыве жилых домов в Таганроге, выписан из больницы. Все пострадавшие получат выплаты, написал губернатор в своем Telegram-канале в субботу, 29 июля.

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«Утром один человек выписан. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», – подчеркнул Голубев.

Всего в лечебные учреждения обратилось 16 человек, из них 10 госпитализированы. Медики оценивают состояние девяти пациентов как средней тяжести, одного – как тяжелое, он находится в послеоперационной палате, рассказал Голубев.

По данным губернатора, идут следственные действия, после которых начнется разбор завалов.

Специалисты оценивают ущерб от взрыва. Городские службы приступили к поэтапному восстановлению газо– и электроснабжения домов, уборке территории, уточнил глава Ростовской области.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после украинской ракетной атаки на город Таганрог Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.



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