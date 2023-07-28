Беспилотник пытался атаковать Москву
28 июля 202304:18
Ночью в Москве беспилотный летательный аппарат попытался совершить атаку, сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.
Беспилотник был сбит средствами Министерства обороны России.
Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.
Собянин указал, что это был «вражеский беспилотник».
Ранее три беспилотника перехватили средства РЭБ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru