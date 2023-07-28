Беспилотник пытался атаковать Москву

Ночью в Москве беспилотный летательный аппарат попытался совершить атаку, сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.

В московском поселке Первомайское упал беспилотник

Беспилотник был сбит средствами Министерства обороны России.

Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

Собянин указал, что это был «вражеский беспилотник».

Ранее три беспилотника перехватили средства РЭБ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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