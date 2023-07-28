В Кремле осудили ракетный удар по Таганрогу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар ВСУ по Таганрогу, сообщает газета «Известия».
Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой киевского режима.
«Начиная с 2014 года они эту сущность стали ярко проявлять в отношении Донбасса, сейчас в отношении всех других районов», - заявил представитель Кремля.
Украинская армия в пятницу нанесла удар по городу Таганрог Ростовской области. Пострадали 13 человек.
Минобороны РФ сообщило, что удар наносился переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. МИД предупредил, что Россия оставляет за собой право на жесткий ответ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru