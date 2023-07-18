Песков: удары по портам Одессы – возмездие за Крымский мост

Минобороны ранее сегодня сообщило, что российская армия нанесла групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Как утверждает ведомство, в районе Николаева и Одессы также были уничтожены топливные хранилища.

Песков подтвердил РИА Новости, что эти ночные удары были ответом за теракт на Крымском мосту, который произошел в ночь на понедельник, 17 июля. Был поврежден один из пролетов. Погибла супружеская пара из белгородской области, их 14-летняя дочь ранена.

Применение надводных беспилотников для атаки по Крымскому мосту является свидетельством слабости Запада, заявил военный эксперт, подполковник Алексей Калинкин в пресс-центре НСН.







