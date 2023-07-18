«Остудит пыл»: Цеков пригрозил атаковать украинские порты при «продлении» зерновой сделки

«Я думаю, что гражданские судовладельцы, понимая риски, перестанут ходить в Одессу. В этом их убедит ситуация во всех портах черноморского побережья, эти объекты будут подвергнуты соответствующему воздействию со стороны нашего российского оружия. Это быстро остудит пыл кого-то транспортировать зерно из Одессы и других портов, которые еще доступны Украине», - отметил Цеков.

При этом он подчеркнул, что Турция и Европа зарабатывают на зерновой сделке, судьба гражданских судовладельцев и Украины в целом их не волнует. Он завил, что после происшествия на Крымском мосту гражданское судоходство на Украине должно быть заблокировано.

«Турция на этом зарабатывает, Европа зарабатывает. Но рисковать будет именно Украина, а не они. Рисковать будут владельцы частных гражданских судов. Если страны Запада втянули Украину в конфликт и делают все для продолжения этого, не может быть у них никакой заботы о гражданских судах, которые перевозят продукцию. Как показывает атака на Крымский мост, эти гражданские суда вполне могут нести и оружие, беспилотники. По всей видимости, именно так атака и осуществлялась. Думаю, что судоходство гражданское на Украине после этого будет заблокировано», - резюмировал собеседник НСН.

Если Украина и Турция не будут считаться с решением Москвы приостановить зерновую сделку, это приведет к эскалации с Анкарой, заявил ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин «Радиоточке НСН».

