«Остудит пыл»: Цеков пригрозил атаковать украинские порты при «продлении» зерновой сделки
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что все стороны понимают риски возобновления зерновой сделки без России.
Россия будет блокировать гражданское судоходство на Украине после теракта на Крымском мосту, возобновление зерновой сделки без России несет риски для всех участников, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.
Турция получила от Украины предложение возобновить зерновую сделку без участия России и координирует этот вопрос с ООН, сообщил источник «РИА Новости». Накануне украинский лидер Владимир Зеленский призвал делать все, чтобы «использовать черноморский коридор и без России».
«Я думаю, что гражданские судовладельцы, понимая риски, перестанут ходить в Одессу. В этом их убедит ситуация во всех портах черноморского побережья, эти объекты будут подвергнуты соответствующему воздействию со стороны нашего российского оружия. Это быстро остудит пыл кого-то транспортировать зерно из Одессы и других портов, которые еще доступны Украине», - отметил Цеков.
При этом он подчеркнул, что Турция и Европа зарабатывают на зерновой сделке, судьба гражданских судовладельцев и Украины в целом их не волнует. Он завил, что после происшествия на Крымском мосту гражданское судоходство на Украине должно быть заблокировано.
«Турция на этом зарабатывает, Европа зарабатывает. Но рисковать будет именно Украина, а не они. Рисковать будут владельцы частных гражданских судов. Если страны Запада втянули Украину в конфликт и делают все для продолжения этого, не может быть у них никакой заботы о гражданских судах, которые перевозят продукцию. Как показывает атака на Крымский мост, эти гражданские суда вполне могут нести и оружие, беспилотники. По всей видимости, именно так атака и осуществлялась. Думаю, что судоходство гражданское на Украине после этого будет заблокировано», - резюмировал собеседник НСН.
Если Украина и Турция не будут считаться с решением Москвы приостановить зерновую сделку, это приведет к эскалации с Анкарой, заявил ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин «Радиоточке НСН».
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