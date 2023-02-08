Пасечник назвал очень сложной ситуацию на линии соприкосновения в ЛНР

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике очень сложная. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам политика, Киев скапливает достаточные для контратак резервы в районе населенных пунктов Сватово и Кременная, намереваясь «вернуть утраченные территории». Врио главы ЛНР указал, что другие крупные населенные пункты вблизи линии соприкосновения — Лисичанск, Рубежное, направление Троицка — подвергаются обстрелам, что в целом усугубляет ситуацию.

Кроме того, Пасечник отметил, что украинские войска стали прицельно атаковать больницы в ЛНР, где лечатся мирные жители и раненые военные.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявил, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы, в том числе с Западной Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияЛНР
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