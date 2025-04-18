Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда в НХЛ

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил часы в подарок от своего соотечественника Евгения Малкина и канадца Сидни Кросби, игроков «Питтсбург Пингвинз», в честь рекорда по шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе «Питтсбурга».

Ранее команды сыграли в заключительном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона. «Вашингтон» уступил сопернику со счетом 2:5.

Малкин передал Овечкину часы Rolex в подарок, поздравил коллегу, и спортсмены сделали совместное фото.

Ранее Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и установил исторический рекорд, напоминает Ura.ru.

