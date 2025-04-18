Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда в НХЛ
Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил часы в подарок от своего соотечественника Евгения Малкина и канадца Сидни Кросби, игроков «Питтсбург Пингвинз», в честь рекорда по шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе «Питтсбурга».
Ранее команды сыграли в заключительном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона. «Вашингтон» уступил сопернику со счетом 2:5.
Малкин передал Овечкину часы Rolex в подарок, поздравил коллегу, и спортсмены сделали совместное фото.
Ранее Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и установил исторический рекорд, напоминает Ura.ru.
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