Алаудинов: Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с Западной Украины
Украина перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада страны. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
«С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи ... ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины», — отметил военный в эфире «Соловьев Live».
Алаудинов сообщил, что ситуация складывается «очень хорошо» для российских сил, продвижение идет по всей линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике.
Ранее Алаудинов сообщил, что украинская армия готовит вторую линию обороны к своему отступлению в ЛНР, пишет RT.
Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что линию фронта необходимо отодвинуть на 150 километров вглубь «постукраинского пространства», сообщает «Свободная пресса».
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