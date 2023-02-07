Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР для отступления
ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР для отступления, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции республики Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, украинские силы понимают, что им придется отступить.
Также Алаудинов рассказал, что ВСУ перебрасывают новые резервы с с Харьковского и Херсонского направлений.
Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Украины и ВСУ сообщило, что Украина получила «очень надежные данные разведки», что российские войска якобы начнут полномасштабное наступление в ближайшие 10 дней.
Российские войска активно наступают в Донбассе, главная цель тех же боев за Артемовск (Бахмут) – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
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