Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР для отступления

ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР для отступления, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции республики Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинские силы понимают, что им придется отступить.

Также Алаудинов рассказал, что ВСУ перебрасывают новые резервы с с Харьковского и Херсонского направлений.

ВСУ потеряли свыше 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Украины и ВСУ сообщило, что Украина получила «очень надежные данные разведки», что российские войска якобы начнут полномасштабное наступление в ближайшие 10 дней.

Российские войска активно наступают в Донбассе, главная цель тех же боев за Артемовск (Бахмут) – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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