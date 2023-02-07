Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР для отступления

Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Украины и ВСУ сообщило, что Украина получила «очень надежные данные разведки», что российские войска якобы начнут полномасштабное наступление в ближайшие 10 дней.

Российские войска активно наступают в Донбассе, главная цель тех же боев за Артемовск (Бахмут) – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

