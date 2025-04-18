В Белгородской области два бойца самообороны погибли из-за атаки БПЛА

Двое бойцов самообороны Волоконовского района Белгородской области погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В 2 часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что... во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца», — написал губернатор в Telegram-канале.

Отмечается, что ЧП произошло на дежурстве при исполнении погибшими должностных обязанностей. Гладков выразил соболезнования близким бойцов.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 апреля в Белгородской области уничтожили 12 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиБелгородская область

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