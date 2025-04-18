Над территорией России перехватили 56 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 56 дронов ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что 27 дронов ликвидировали в Воронежской области, 12 – в Белгородской, еще 12 – над Азовским морем. Кроме того, три беспилотника уничтожили над Крымом, по одному - над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА уничтожили в Таганроге и Тарасовском районе, пишет Ura.ru.
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