«Жигули» и «Мерседес». ВМФ России сравнили с флотом США

«Российский флот уступает американскому как «Жигули» «Мерседесу». По одёжке и ножки. У России очень маленький флот, надводный вообще из спичечных коробок сделан, даже сравнивать нельзя. Подводный будет побольше, но тоже уступает. Китай строит с огромной скоростью корабли, их уже больше, чем в США. Они в год строят по 15-16 новых кораблей. А в России производят один фрегат в два года, и все дико радуются этому. Эсминцев у нас не делали с начала 1990-х, в строю не осталось ни одного. Формально несколько штук есть, но они не ходят», - рассказал он.



При этом эксперт отметил, что Россия создает много кораблей меньшего размера.

«Это корветы, ракетные катера, очень маленькие кораблики. Они вооружены до зубов, но у них слабая мореходность, автономность короткая, боезапас маленький. Именно они стреляли крылатыми ракетами по Сирии. Таких кораблей нужно восемь штук, чтобы иметь залп, как у одного американского эсминца. У «Джона Маккейна» на борту до 80 крылатых ракет, он может их выпустить за несколько минут. А у наших катеров в лучшем случае восемь ракет на борту. Правда, на них можно ставить ядерную боеголовку, а США ликвидировали все ядерные крылатые ракеты еще при президенте Бараке Обаме. Очевидно, что будут делать новые», - считает Фельгенгауэр.



Он рассказал, почему российский флот стал заметно уступать США и Китаю.



«Много чего не хватает. Хотели делать ядерные эсминцы в 2020 году, но теперь это отложено на неопределенное время. Денег нет, технологий нет, ну всё как обычно. Даже фрегаты строить не получается, потому что с двигателями проблема. Раньше двигатели делали на Украине, а теперь не делают. Наши фрегаты без двигателей пришлось продать Индии, потому что у Индии были украинские двигатели», - напомнил военный эксперт.



Фельгенгауэр также назвал причину недостаточного финансирования ВМФ.

«Адмиралы, конечно, хотят флот как у Америки, но танковые генералы им этого не дают, потому что на это уйдет весь военный бюджет. А Генштабом Минобороны заправляют именно танковые генералы, которые считают, что на флот и так много денег тратят. Они считают, что воевать нужно на суше, так как Россия - континентальная держава. Вообще ВМФ - это самый дорогой вид вооруженных сил», - заключил он.



Ранее экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН назвал хамством поведение эсминца «Джон Маккейн». По его словам, это стало модным, так как США нравится «щекотать нервы».

