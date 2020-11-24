«Жигули» и «Мерседес». ВМФ России сравнили с флотом США
Военный эксперт назвал в эфире НСН главные проблемы российского Военно-морского флота.
Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил границу России в заливе Петра Великого в Японском море, углубившись за линию морской границы на два километра, сообщили в Минобороны РФ. Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил о возможности применения таранного маневра, после чего эсминец сразу вышел в нейтральные воды.
При этом командование Седьмого флота США заявило, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно-признанные границы.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН сравнил российский военно-морской флот с американским и китайским.
«Российский флот уступает американскому как «Жигули» «Мерседесу». По одёжке и ножки. У России очень маленький флот, надводный вообще из спичечных коробок сделан, даже сравнивать нельзя. Подводный будет побольше, но тоже уступает. Китай строит с огромной скоростью корабли, их уже больше, чем в США. Они в год строят по 15-16 новых кораблей. А в России производят один фрегат в два года, и все дико радуются этому. Эсминцев у нас не делали с начала 1990-х, в строю не осталось ни одного. Формально несколько штук есть, но они не ходят», - рассказал он.
При этом эксперт отметил, что Россия создает много кораблей меньшего размера.
«Это корветы, ракетные катера, очень маленькие кораблики. Они вооружены до зубов, но у них слабая мореходность, автономность короткая, боезапас маленький. Именно они стреляли крылатыми ракетами по Сирии. Таких кораблей нужно восемь штук, чтобы иметь залп, как у одного американского эсминца. У «Джона Маккейна» на борту до 80 крылатых ракет, он может их выпустить за несколько минут. А у наших катеров в лучшем случае восемь ракет на борту. Правда, на них можно ставить ядерную боеголовку, а США ликвидировали все ядерные крылатые ракеты еще при президенте Бараке Обаме. Очевидно, что будут делать новые», - считает Фельгенгауэр.
Он рассказал, почему российский флот стал заметно уступать США и Китаю.
«Много чего не хватает. Хотели делать ядерные эсминцы в 2020 году, но теперь это отложено на неопределенное время. Денег нет, технологий нет, ну всё как обычно. Даже фрегаты строить не получается, потому что с двигателями проблема. Раньше двигатели делали на Украине, а теперь не делают. Наши фрегаты без двигателей пришлось продать Индии, потому что у Индии были украинские двигатели», - напомнил военный эксперт.
Фельгенгауэр также назвал причину недостаточного финансирования ВМФ.
«Адмиралы, конечно, хотят флот как у Америки, но танковые генералы им этого не дают, потому что на это уйдет весь военный бюджет. А Генштабом Минобороны заправляют именно танковые генералы, которые считают, что на флот и так много денег тратят. Они считают, что воевать нужно на суше, так как Россия - континентальная держава. Вообще ВМФ - это самый дорогой вид вооруженных сил», - заключил он.
Ранее экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН назвал хамством поведение эсминца «Джон Маккейн». По его словам, это стало модным, так как США нравится «щекотать нервы».
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