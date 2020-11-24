Минобороны РФ опубликовало видео с нарушившим российскую границу эсминцем ВМС США

Российское Министерство обороны России опубликовало видеозапись нарушения американским эсминцем «Джон Маккейн» российской государственной границы в заливе под Владивостоком.

Нарушение пресёк противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Виноградов». Эсминец ВМС США углубился на 2 километра за линию морской границы в заливе Петра Великого. Российский корабль предупредил американский экипаж о недопустимости подобных действий и пригрозил таранным манёвром для вытеснения нарушителя. После предупреждений «Джон Маккейн» вышел в нейтральные воды.

Командование Седьмого флота США заявило, что залив Петра Великого не является территориальными водами России, и эсминец выполнял операцию «по обеспечению свободы судоходства США».

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН назвал хамством поведение американцев, отметив, что США необходимо уважать суверенитет, границы и территориальные воды России.





