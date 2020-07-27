Британцы оценили мощь российского флота
Британские СМИ посвятили несколько публикаций прошедшим в России в День ВМФ 26 июля военно-морским парадам. В частности, о смотре кораблей написало издание Daily Mail, авторы которого отметили усилия Москвы по модернизации и обновлению флота.
В материале упомянут парад в Кронштадте, где были задействованы 200 кораблей, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин. По его словам, парада должен продемонстрировать растущую мощь российского флота.
Как отмечают «Известия», многие читатели Daily Mail восхитились кадрами с парада. «Приятно видеть страну, которая еще сохраняет величие, помню и мы когда-то такими были», - написал один из пользователей. Другой комментатор высказал мнение, что королевский флот сейчас не способен противостоять российскому из-за сокращения бюджета и рабочего персонала.
В воскресенье военно-морские парады прошли в Новороссийске, Севастополе, Каспийске, Североморске, Санкт-Петербурге, Владивостоке и сирийском Тартусе.
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