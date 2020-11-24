«Щекочут нервы»: Адмирал назвал хамством нарушение границы РФ эсминцем США

Он указал, что границей занимается ФСБ, пограничные силы, морские части погранвойск.

«Логично задать вопрос им: что вы делаете, чтобы нашу границу не нарушали. Вообще, с границей надо разобраться. В Советском Союзе с границей все было четко-ясно. За воздушную границу отвечала ПВО страны. За сухопутную границу пограничные части. За морскую – морские части погранвойск. А вот за подводную часть, когда подводная лодка пересекает, отвечал главнокомандующий Военно-морским флотом. А сейчас у главкома таких сил нет. Кто отвечает за подводную часть границы? Это целая система, как поднять лодку, как ее предупредить – все есть. Но кто этим будет заниматься, когда граница подводная просто разделена между военными округами? А они - без понятия, как защитить границу. Надо генеральному штабу продумать, как мы защищаем границу и кто за это несет ответственность», - рассказал адмирал.

По его словам, ответственность за угрозу применения тарана к американскому эсминцу лежит на США.

«Есть международные правила столкновения судов в море. Там предписано не сходиться ближе, если не ошибаюсь, 20 кабельтовых, двух миль. Надо расходиться на этом расстоянии. Таран – это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае – Соединенные Штаты Америки», - пояснил собеседник НСН.

Однако на реальные действия против нарушителя российский корабль вряд ли бы пошел. «Не найдется ни одного человека в руководстве какой-либо страны, который смог бы этот инцидент превратить в боевые действия. Потопление корабля или применение по нему оружия чревато, потому что каждый военный корабль обладает иммунитетом. Это, по сути дела, государственная территория», - заключил экс-командующий ЧФ.

Ранее Владимир Комоедов в эфире НСН рассказал, почему российская атомная подлодка всплыла у берегов Аляски.

