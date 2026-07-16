Из Google Play исчезли приложения «Одноклассники» и Mail

Отмечается, что также были удалены мессенджер «Макс» и приложение VK.

При этом в пользователям VK предложили перейти на домен .ru.

«Все возможности, приложения и дизайн на vk. ru прежние. Однако из-за технических тонкостей vk. ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk. com», — говорится в сервисном сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на фоне удаление российских приложений из Apple App Store указал, что пока не видит острой необходимости перехода на Android, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».