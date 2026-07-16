Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, украинской стороне было передано 501 тело, России было передано 31 тело.
В последний раз обмен телами погибших солдат состоялся 18 июня. Российской стороне было передано 33 тела, Украине - 522 тела.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что работа по вопросам обмена военнопленными между Москвой и Киевом не останавливается ни на день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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