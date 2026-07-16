Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

По его словам, украинской стороне было передано 501 тело, России было передано 31 тело.

В последний раз обмен телами погибших солдат состоялся 18 июня. Российской стороне было передано 33 тела, Украине - 522 тела.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что работа по вопросам обмена военнопленными между Москвой и Киевом не останавливается ни на день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

