«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора», — написал он в своем Telegram-канале. Также Мирошник назвал произошедшее целенаправленным терактом. По его словам, надо дождаться реакции на убийство со со стороны ядерных держав, так как она покажет «уровень их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы».

В МИД РФ также призвали международные организации отреагировать на гибель главного инженера ЗАЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Помимо прочего она отметила, что Россия рассчитывает, что Гросси обратит пристальное внимание на инцидент.

От гендиректора МАГАТЭ не раз требовали четкой позиции по обстрелам ЗАЭС, которые совершали ВСУ. Так, например, в мае постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вновь призывал чиновника к однозначной оценке обстрелов станции.

Советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа в свою очередь заметил, что погибшему Яковлеву не было равных по уровню знаний и компетенций на станции. Его слова приводит ТАСС.

«Это был специалист высочайшего уровня, он обладал способностью консолидировать людей вокруг для решения тех или иных задач, он очень серьезным авторитетом в коллективе пользовался», — уточнил Карчаа.

БЕСКОНЕЧНЫЕ АТАКИ И УДАР ПО РЕАКТОРУ

Напомним, что Запорожская АЭС регулярно подвергается украинским атакам уже несколько лет, а интенсивность ударов заметно увеличилась с начала мая. В результате атак погибали не только сотрудники станции, но и мирные жители.

Так, 10 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что Запорожская атомная электростанция с середины марта подверглась более чем 460 атакам украинских беспилотников. Такое заявление он сделал по итогам консультаций с Гросси, писал «Интерфакс».

По данным Лихачева, анализ динамики боевых действий от российских военных показал, что станция пережила более 460 атак дронов и свыше 15 ударов артиллерии по самым скромным оценки ситуации. Также глава «Росатома» напомнил о первом в истории человечества сознательном ударе БПЛА по машинному залу шестого блока станции со сквозным проникновением буквально в нескольких метрах от реакторного корпуса.