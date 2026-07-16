«Шаг к ядерной катастрофе»: ВСУ убили главного инженера ЗАЭС
Помимо регулярных атак по Запорожской АЭС ВСУ ударили по машине главного инженера станции, что в России уже назвали шагом к непоправимым последствиям.
Главный инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александр Яковлев погиб после удара ВСУ по служебной машине. Об этом 15 июля рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, Яковлев всю свою жизнь посвятил атомной энергетике и погиб, «по сути, на боевом посту». С осуждением убийства инженера уже выступил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
ШАГ К ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЕ?
Отмечается, что вместе с Яковлевым погиб водитель и автомобиля Дмитрий Филиппов.
Что касается Гросси, то он у себя в социальной сети Х назвал это недопустимым нападением на атомную электростанцию и её руководство. Также он отметил, что случившееся создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности.
На трагедию отреагировал и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он заявил, что киевский режим убийством главного инженера ЗАЭС подталкивает мир к катастрофе.
«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора», — написал он в своем Telegram-канале. Также Мирошник назвал произошедшее целенаправленным терактом. По его словам, надо дождаться реакции на убийство со со стороны ядерных держав, так как она покажет «уровень их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы».
В МИД РФ также призвали международные организации отреагировать на гибель главного инженера ЗАЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Помимо прочего она отметила, что Россия рассчитывает, что Гросси обратит пристальное внимание на инцидент.
От гендиректора МАГАТЭ не раз требовали четкой позиции по обстрелам ЗАЭС, которые совершали ВСУ. Так, например, в мае постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вновь призывал чиновника к однозначной оценке обстрелов станции.
Советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа в свою очередь заметил, что погибшему Яковлеву не было равных по уровню знаний и компетенций на станции. Его слова приводит ТАСС.
«Это был специалист высочайшего уровня, он обладал способностью консолидировать людей вокруг для решения тех или иных задач, он очень серьезным авторитетом в коллективе пользовался», — уточнил Карчаа.
БЕСКОНЕЧНЫЕ АТАКИ И УДАР ПО РЕАКТОРУ
Напомним, что Запорожская АЭС регулярно подвергается украинским атакам уже несколько лет, а интенсивность ударов заметно увеличилась с начала мая. В результате атак погибали не только сотрудники станции, но и мирные жители.
Так, 10 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что Запорожская атомная электростанция с середины марта подверглась более чем 460 атакам украинских беспилотников. Такое заявление он сделал по итогам консультаций с Гросси, писал «Интерфакс».
По данным Лихачева, анализ динамики боевых действий от российских военных показал, что станция пережила более 460 атак дронов и свыше 15 ударов артиллерии по самым скромным оценки ситуации. Также глава «Росатома» напомнил о первом в истории человечества сознательном ударе БПЛА по машинному залу шестого блока станции со сквозным проникновением буквально в нескольких метрах от реакторного корпуса.
Напомним, что из-за непрекращающихся атак на ЗАЭС ранее властям Херсонской области пришлось даже ввести режим техногенной чрезвычайной ситуации.
Недавнюю беспрецедентную атаку по машинному залу шестого блока Запорожской АЭС прокомментировал даже президент России Владимир Путин. Во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заявил, что ВСУ «совсем голову потеряли и нанесли удар прямо по реактору». Также президент уточнил, что далеко не факт, что самые тяжелые последствия ощутят в России — бояться надо Европе.
«Если ёмкости будут повреждены, то вопрос очень серьёзный, куда ветер подует. И совсем не факт, что в сторону Российской Федерации. А может в Европу подует, поэтому европейцы, которые поощряют любые действия киевского режима, должны хорошо задуматься о собственной безопасности», — уточнил он.
Несмотря на это, советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге говорил НСН в начале июня, что если ракеты ВСУ долетят до ЗАЭС, то повторения катастрофы Чернобыля ждать не стоит, однако последствия все равно будут серьезные.
«"Чернобыля-2" не будет, будет гораздо спокойнее, но неприятности обеспечены. Стрелять около атомных станций — это неправильно. Блоки остановлены уже достаточно длительное время. Неприятности могут быть. Эти блоки с защитными оболочками и так далее, но если сильно стараться, то можно добиться всего. Активность там внутри еще есть приличная, но это не сравнить с тем, что в действующем реакторе. А последствия от удара будут зависеть от метеоусловий», — уточнил он.
Так, в рамках телефонного разговора Лихачева и гендиректор МАГАТЭ 1 июня Лихачев сообщил, что ВСУ каждый день совершают по 50-60 ударов беспилотниками и снарядами по ЗАЭС.
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