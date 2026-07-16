В Великобритании опубликуют 10 неизданных песен Дэвида Боуи
Британская вещательная корпорация Би-би-си анонсировала выпуск 10 ранее не публиковавшихся песен рок-певца Дэвида Боуи, умершего в 2016 году.
Уточняется, что речь идёт о треках, которые музыкант записал в самом начале своей карьеры, когда выступал под своим настоящим именем Дэйви Джонс.
По информации Би-би-си, релиз запланирован на 18 сентября. Указывается, что в записи песен принимали участие гитариста Джимми Пейдж из Led Zeppelin и пианист Ники Хопкинс.
Ранее о начале музыкальной карьеры объявил обладатель двух премий «Оскар», 88-летний британский актёр Энтони Хопкинс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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