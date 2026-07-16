В Великобритании опубликуют 10 неизданных песен Дэвида Боуи

Уточняется, что речь идёт о треках, которые музыкант записал в самом начале своей карьеры, когда выступал под своим настоящим именем Дэйви Джонс.

По информации Би-би-си, релиз запланирован на 18 сентября. Указывается, что в записи песен принимали участие гитариста Джимми Пейдж из Led Zeppelin и пианист Ники Хопкинс.

Ранее о начале музыкальной карьеры объявил обладатель двух премий «Оскар», 88-летний британский актёр Энтони Хопкинс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

