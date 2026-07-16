«Нельзя подменять роботами!»: Бурляев высказался о применении ИИ в кино
Кинематографист Николай Бурляев считает, что ИИ в искусстве нужно применять точечно и аккуратно.
Искусственный интеллект в кинематографе дает большие возможности, но применять его нужно локально и относиться к технологии с осторожностью, так как главенствовать и в искусстве, и в жизни целом должен человек. Об этом специальному корреспонденту НСН в кулуарах XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» рассказал народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, писатель, поэт и преподаватель Николай Бурляев.
В культурной среде не утихают споры по поводу применения технологий на основе ИИ в искусстве. Бурляев рассказал, что сталкивалась с данной технологией, и признался, что в какой-то момент нейросеть его поразила. Однако он призвал к осторожности в использовании искусственного интеллекта.
«Я сам поражаюсь искусственному интеллекту. Мои ученики задали нейросети вопрос о моем литературном творчестве, мол, что думает интеллект? Причем эта была система Илона Маска. И она вдруг выдала такое, что только один я знаю про свое творчество. Так что что-то в этой технологии есть, но нужно быть очень осторожными и не забывать, что человек — главенствующее в этой жизни. Нельзя подменять все искусственным интеллектом, роботами. Это очень опасно!» — сказал Бурляев, слова которого приводит спецкорр НСН.
При этом он не отказывается от технологии, которая предоставляет уникальные возможности, но подчеркивает, что использовать ее нужно очень дозированно.
«Я сейчас делаю фильм, и я сказал оператору, что мне в одном моменте понадобится искусственный интеллект. Но в одном кадре! Когда лик гения будет на наших глазах переправляться в другой лик — того, кто пытается послужить памяти этого гения. То есть герой как бы сливается с этим гением. Вот здесь мне нужен искусственный интеллект, на одну-две секунды», — поделился опытом кинематографист.
Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков рассказывал НСН, что внедрение искусственного интеллекта привело к исчезновению традиционных стартовых позиции в киноиндустрии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Доставлять грузы некому: Россиянам пообещали рост цен на 20-25%
- «Нельзя подменять роботами!»: Бурляев высказался о применении ИИ в кино
- Отпугивают туристов: В АТОР посетовали на работу погранслужбы с иностранцами
- Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
- Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков
- «Зачем это лечить?»: Психолог развеяла мифы о трудоголизме
- Песков: России не важно, кто возглавляет министерство обороны Украины
- ЦБ возобновит раскрытие сведений о структуре собственности финорганизаций
- Запасаются впрок: Почему резко выросли закупки косметики из Кореи
- Песков: Темпы роста экономики России недостаточны