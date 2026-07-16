При этом он не отказывается от технологии, которая предоставляет уникальные возможности, но подчеркивает, что использовать ее нужно очень дозированно.

«Я сейчас делаю фильм, и я сказал оператору, что мне в одном моменте понадобится искусственный интеллект. Но в одном кадре! Когда лик гения будет на наших глазах переправляться в другой лик — того, кто пытается послужить памяти этого гения. То есть герой как бы сливается с этим гением. Вот здесь мне нужен искусственный интеллект, на одну-две секунды», — поделился опытом кинематографист.

Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков рассказывал НСН, что внедрение искусственного интеллекта привело к исчезновению традиционных стартовых позиции в киноиндустрии.

