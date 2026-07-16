Песков: Многие конфликты не могут быть урегулированы в результате «сделки»
Многие конфликты очень сложны по своей структуре. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, решить их в виде «сделки», как об этом говорят в США, невозможно.
«Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании», - заключил представитель Кремля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких крайних сроков по урегулированию конфликта на Украине. Также он выразил уверенность, что в итоге «сделка будет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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