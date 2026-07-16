Песков: Многие конфликты не могут быть урегулированы в результате «сделки»

По его словам, решить их в виде «сделки», как об этом говорят в США, невозможно.

«Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании», - заключил представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких крайних сроков по урегулированию конфликта на Украине. Также он выразил уверенность, что в итоге «сделка будет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».