Темпы прироста зарплат у рабочих профессий в России за последний год замедлились, однако промышленность по-прежнему нуждается в широком спектре работников. Об этом в комментарии НСН заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По её словам, аномально высокий спрос на кадры постепенно сменяется более сдержанной динамикой. Так, зарплаты квалифицированных рабочих на заводах в Москве за год выросли в среднем на 7,3%, раньше показатель составлял 12,8%. Однако производственная отрасль остается в лидерах по востребованности работников.

«Дефицит кадров в промышленности носит хронический характер, набирать рабочих по-прежнему непросто и долго. В среднем на закрытие вакансии сейчас требуется 28 дней, это довольно значительная цифра. Производство по-прежнему входит в топ-3 отраслей по числу открытых позиций на втором месте после ритейла. Это, несмотря на то, что количество резюме в промышленности за год выросло, вакансий стало меньше, а ажиотажный спрос на рабочих сменяется более сдержанным поведением работодателя на рынке», - отметила собеседница НСН.