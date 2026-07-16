Без ажиотажа: В SuperJob спрогнозировали рост зарплат в промышленности
Аномально высокий спрос на кадры сменяется более сдержанной динамикой, заявила НСН Наталья Голованова.
Темпы прироста зарплат у рабочих профессий в России за последний год замедлились, однако промышленность по-прежнему нуждается в широком спектре работников. Об этом в комментарии НСН заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
По её словам, аномально высокий спрос на кадры постепенно сменяется более сдержанной динамикой. Так, зарплаты квалифицированных рабочих на заводах в Москве за год выросли в среднем на 7,3%, раньше показатель составлял 12,8%. Однако производственная отрасль остается в лидерах по востребованности работников.
«Дефицит кадров в промышленности носит хронический характер, набирать рабочих по-прежнему непросто и долго. В среднем на закрытие вакансии сейчас требуется 28 дней, это довольно значительная цифра. Производство по-прежнему входит в топ-3 отраслей по числу открытых позиций на втором месте после ритейла. Это, несмотря на то, что количество резюме в промышленности за год выросло, вакансий стало меньше, а ажиотажный спрос на рабочих сменяется более сдержанным поведением работодателя на рынке», - отметила собеседница НСН.
Она перечислила профессии в производстве, которые показывают наибольший и наименьший темп прироста зарплат в этом году.
«Наиболее востребованы слесарь-ремонтник, оператор фасовочного оборудования, фрезеровщик, токарь, электромонтер. В пятерку специальностей с самым низким темпом прироста уровня зарплаты включены те, у кого она выросла за год меньше, чем официальная инфляция, примерно на 4-5%. В этой группе - механики, регулировщики, радиоэлектронная аппаратура, слесари механосборочных работ, операторы производственных линий, стропальщики. Справедливости ради нужно отметить, что у представителей этих профессий зарплаты росли ускоренными темпами ранее - от 18 до 33% на отрезке от 2024 до лета 2025 года», - пояснила эксперт.
В целом, по оценке главы исследовательского центра SuperJob, происходит стабилизация рынка труда без ожидания резких изменений.
«Зарплатные предложения промышленности продолжат повышаться, индексироваться, в первую очередь для наиболее ценных и уникальных для компаний специалистов. Если же говорить в целом, ожидается более сдержанная динамика по росту зарплат в рабочих производствах, чем годом ранее. То есть цифры будут соответствовать уровню инфляции», - заключила Наталья Голованова.
По данным SuperJob, сборщики мебели и электрогазосварщики в Москве могут получать до 300 тысяч рублей в месяц; столяры — до 270 тысяч; токари, электромонтажники и наладчики — до 250 тысяч. Медианные доходы выше у электрогазосварщиков (145 тысяч рублей), сборщиков мебели и токарей (140 тысяч), столяров (135 тысяч).
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