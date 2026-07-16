Юрист высмеял идею Миронова ввести стройсберкассы
Государству и банкам не стоит вмешиваться в рынок жилья, тогда цены на новостройки опустятся до уровня десятилетней давности, сказал НСН Денис Бутовичев.
Сегодня государство не справляется с уже имеющимися программами, направленными на рост доступности жилья, все новые предложения — это утопия и популизм. Чтобы действительно решить проблему, государство должно отказаться от вмешательства в рынок недвижимости. Об этом НСН заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
В России необходимо внедрить механизмы решения жилищного вопроса, альтернативные ипотеке. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, среди возможных инструментов могут быть стройсберкассы и льготная государственная аренда жилья, которая будет доступна не только малоимущим, но и другим гражданам, которые нуждаются в жилье. Он также предложил создать систему социальной квоты для застройщиков, согласно которой не менее 5% пустующих квартир передавались бы в фонд социального жилья. Бутовичев назвал такие предложения популизмом и утопией.
«В первую очередь это предвыборный популизм. Все это форма фантазий, утопия, которая никогда не будет воплощена, рассчитанная на то, чтобы люди проголосовали за Миронова. Это тупиковая схема, потому что у государства нет денег даже на уже имеющиеся программы. Цены на жилье выросли в первую очередь из-за госпрограмм, поддержки льготной ипотеки. Было бы идеально, если бы государство не вмешивалось в этот рынок, тогда цены со временем устаканятся. Желательно еще отменить эскроу-счета, тогда цены на новостройки снизятся до уровня, который был до 2017 года, они будут дешевле, чем вторичное жилье. Если не предпринять эти меры, то цены будут только расти. То, что предлагает Миронов, — еще одна из причин, почему цены должны вырасти», — сказал Бутовичев.
По словам собеседника НСН, банки также не должны вмешиваться в формирование цен на жилье.
«Также надо выкинуть банки из этой схемы. Эскроу-счета полностью перераспределили рынок как относительно прибыли, так и относительно контроля банков. Банки диктуют, под какие проценты брать кредиты застройщикам и какие цены держать. Если бы не банки, цены на новостройки сейчас упали бы, поскольку рынок стоит, как это уже было в 2017 году. Если говорить о чем-то новом, муниципальную землю в регионах надо раздавать застройщикам бесплатно, создавать условия для подключения коммуникаций. Земли полно, тот факт, что в Москве на землю приходится значительная часть цены (до 25%), в регионах тоже достаточно ощутимые траты. Можно еще снизить налоги, возможно, полностью убрать НДС или сделать больше налоговые льготы для покупателей недвижимости», — подытожил он.
Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что многие квартиры-студии сегодня не соответствуют потребительским требованиям, поэтому застройщики сталкиваются со сложностями при продаже такого формата жилья. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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