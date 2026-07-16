«В первую очередь это предвыборный популизм. Все это форма фантазий, утопия, которая никогда не будет воплощена, рассчитанная на то, чтобы люди проголосовали за Миронова. Это тупиковая схема, потому что у государства нет денег даже на уже имеющиеся программы. Цены на жилье выросли в первую очередь из-за госпрограмм, поддержки льготной ипотеки. Было бы идеально, если бы государство не вмешивалось в этот рынок, тогда цены со временем устаканятся. Желательно еще отменить эскроу-счета, тогда цены на новостройки снизятся до уровня, который был до 2017 года, они будут дешевле, чем вторичное жилье. Если не предпринять эти меры, то цены будут только расти. То, что предлагает Миронов, — еще одна из причин, почему цены должны вырасти», — сказал Бутовичев.

По словам собеседника НСН, банки также не должны вмешиваться в формирование цен на жилье.

«Также надо выкинуть банки из этой схемы. Эскроу-счета полностью перераспределили рынок как относительно прибыли, так и относительно контроля банков. Банки диктуют, под какие проценты брать кредиты застройщикам и какие цены держать. Если бы не банки, цены на новостройки сейчас упали бы, поскольку рынок стоит, как это уже было в 2017 году. Если говорить о чем-то новом, муниципальную землю в регионах надо раздавать застройщикам бесплатно, создавать условия для подключения коммуникаций. Земли полно, тот факт, что в Москве на землю приходится значительная часть цены (до 25%), в регионах тоже достаточно ощутимые траты. Можно еще снизить налоги, возможно, полностью убрать НДС или сделать больше налоговые льготы для покупателей недвижимости», — подытожил он.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что многие квартиры-студии сегодня не соответствуют потребительским требованиям, поэтому застройщики сталкиваются со сложностями при продаже такого формата жилья. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

