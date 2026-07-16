Грузоперевозчики банкротятся: Россиянам пообещали рост цен на 20-25%
Сокращение и удорожание перевозок неизбежно приведет к росту цен на товары для потребителей на 20-25%, заявил НСН Владимир Матягин.
Перевозчики столкнулись с ростом затрат, поэтому треть из них может покинуть рынок. Это приведет к подорожанию товаров для потребителей на 20-25%, рассказал НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Уже в 2026-м с российского рынка перевозок могут уйти более 10 тысяч компаний. Главные причины — снижения спроса, рост себестоимости и усиление госрегулирования. Об этом сообщили «Известия». Матягин уверен, что покинут отрасль еще больше перевозчиков.
«По моим подсчетам, 30% минимум могут уйти с рынка. Но это только означает, что он очистится и устаканится за год-два. Много игроков работали в серой зоне, не выполняли требования законодательства, чтобы сэкономить, так как сегодня очень дорогая стоимость покупки или аренды автомобиля. Также стало сложнее обеспечить гарантированную доставку грузов из-за затрат на бензин. Топливо много где отпускают в ограниченном количестве — это сказывается на возможностях. А сокращение и удорожание перевозок неизбежно приведет к росту цен на товары для потребителей на 20-25%», — подчеркнул он.
Ранее эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов назвал НСН три товара, которые подорожают осенью.
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