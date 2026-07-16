Перевозчики столкнулись с ростом затрат, поэтому треть из них может покинуть рынок. Это приведет к подорожанию товаров для потребителей на 20-25%, рассказал НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.



Уже в 2026-м с российского рынка перевозок могут уйти более 10 тысяч компаний. Главные причины — снижения спроса, рост себестоимости и усиление госрегулирования. Об этом сообщили «Известия». Матягин уверен, что покинут отрасль еще больше перевозчиков.