«Чернобыля-2 не будет»: Как ЗАЭС защищена от ракетных ударов и дронов
При желании можно добиться нехороших последствий, если удар придется по ЗАЭС, однако эффект будет зависеть от метеоусловий, заявил НСН Игорь Линге.
Советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге заявил НСН, что в случае, если ракеты ВСУ долетят до Запорожской атомной электростанции, повторения катастрофы Чернобыля ждать не стоит, так как блоки защищены.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 1 июня по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС из-за усилившихся ударов ВСУ, сообщил «Росатом». По словам Лихачева, ВСУ каждый день совершают по 50-60 ударов беспилотниками и снарядами по ЗАЭС. Таким образом ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара приближается к критической отметке, считает Лихачев. Линге заявил, что прогнозы в случае удара не так критичны.
«"Чернобыля-2" не будет, будет гораздо спокойнее, но неприятности обеспечены. Стрелять около атомных станций - это неправильно. Блоки остановлены уже достаточно длительное время. Неприятности могут быть. Эти блоки с защитными оболочками и так далее, но если сильно стараться, то можно добиться всего. Активность там внутри еще есть приличная, но это не сравнить с тем, что в действующем реакторе. А последствия от удара будут зависеть от метеоусловий», - уточнил он.
Напомним, что ранее доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил НСН, что удары ВСУ по ЗАЭС грозят радиоактивной катастрофой, облако накроет всю Европу. По его словам, пострадает и Россия.
