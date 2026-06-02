Советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге заявил НСН, что в случае, если ракеты ВСУ долетят до Запорожской атомной электростанции, повторения катастрофы Чернобыля ждать не стоит, так как блоки защищены.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 1 июня по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС из-за усилившихся ударов ВСУ, сообщил «Росатом». По словам Лихачева, ВСУ каждый день совершают по 50-60 ударов беспилотниками и снарядами по ЗАЭС. Таким образом ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара приближается к критической отметке, считает Лихачев. Линге заявил, что прогнозы в случае удара не так критичны.