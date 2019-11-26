Многолетний штраф в пользу Минобороны. Халатность ракетчиков дорого стоит

Двое военнослужащих в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск авиационной ракеты, сообщает «Российская газета». Такое вердикт вынес Крымский гарнизонный военный суд. ЧП произошло 1 октября 2017 года в Саках.

Действия подсудимых были квалифицированы как нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Кроме того, эти военнослужащие должны выплатить по 60 тысяч рублей госпошлины в доход городского бюджета Симферополя. Изначально Минобороны намеревалось взыскать с военнослужащих 46,6 миллиона рублей ущерба.

По данным СМИ, к несанкционированному запуску авиационных ракет привело нарушение регламента проведения работ по обслуживанию техники. В результате ЧП были уничтожены два летательных аппарата и поврежден комплекс «Ока» (Оперативно-тактический ракетный комплекс – НСН). Также были разрушены ворота со стеной в ангаре, приведено в негодность оборудование. Люди, к счастью, не пострадали.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в эфире НСН, что наказание военнослужащие понесли адекватное.

«Было проведено расследование. Если бы ошибка произошла в результате планирования запусков, тогда бы ответственность несло ведомство. Но здесь мы имеем дело с ярко выраженной халатностью конкретных лиц. Конечно, они должны нести ответственность. Вооружение это очень дорогостоящее. Здесь вопросов быть не должно», — отметил военный эксперт.

Собеседник НСН предположил, каким образом эти военнослужащие смогут выплатить Минообороны 31 млн рублей.

«Жилья их лишить не могут, и я не уверен, есть ли оно вообще у них. Скорее всего, они будут длительное время выплачивать половину своего денежного содержания», — сказал Сивков.

Ранее НСН сообщила, что в России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов для решения боевых задач. Поставлена задача к этому времени завершить опытно-конструкторские работы, чтобы затем интегрировать автономные роботизированные группировки в систему управления Вооруженных сил РФ.



