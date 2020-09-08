Новости за ночь: НАТО готовится к морской операции за Северным полярным кругом
Страны НАТО проведут морскую операцию за Северным полярным кругом. Цель операции – показать приверженность альянса свободной навигации в этом регионе. Возглавлять маневры будут корабли Военно-морских сил Великобритании, сообщается на сайте королевского военно-морского флота.
В учениях примут участие фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» ВМС Великобритании, которые будут действовать совместно с эскадренным миноносцем типа «Арли Берк» Военно-морских США и фрегатом «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен» ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета, передает RT.
Новая операция станет продолжением майских британско-американских учений, пишут «Известия».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что самолеты стран-участниц НАТО во время полетов регулярно имитируют нанесение ракетных ударов по территории России.
В мае бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН назвал угрозой безопасности России корабли НАТО в Баренцевом море и призвал принять соответствующие меры по защите.
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