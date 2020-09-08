Новости за ночь: НАТО готовится к морской операции за Северным полярным кругом

Страны НАТО проведут морскую операцию за Северным полярным кругом. Цель операции – показать приверженность альянса свободной навигации в этом регионе. Возглавлять маневры будут корабли Военно-морских сил Великобритании, сообщается на сайте королевского военно-морского флота.

В учениях примут участие фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» ВМС Великобритании, которые будут действовать совместно с эскадренным миноносцем типа «Арли Берк» Военно-морских США и фрегатом «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен» ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета, передает RT.

Истребители НАТО сопроводили российские самолеты в дальней морской зоне

Новая операция станет продолжением майских британско-американских учений, пишут «Известия».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что самолеты стран-участниц НАТО во время полетов регулярно имитируют нанесение ракетных ударов по территории России.

В мае бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН назвал угрозой безопасности России корабли НАТО в Баренцевом море и призвал принять соответствующие меры по защите.


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Фото: Twitter/Ivan O’Gilvi
ТЕГИ:Военные УченияНАТО
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