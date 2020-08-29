Истребители НАТО сопроводили российские самолеты в дальней морской зоне

Несколько десятков российских самолетов, в том числе десять противолодочных Ту-142 были подняты во время учений в небо в дальней морской. Их сопроводили истребители НАТО, сообщает главком ВМФ России Николай Евменов.

Одновременные вылеты совершили 33 самолёта, 15 вертолётов и беспилотники морской авиации ВМФ. Полеты состоялись в рамках учений и мероприятий боевой подготовки.

Российские Су-27 поднимали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

«Десять противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановые полёты в дальнюю морскую зону над акваториями Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана», — цитирует главкома ВМФ «Интерфакс».

По словам Евменова, российские самолёты во время полёта в дальней морской зоне сопровождали истребители НАТО.

Утром 29 августа стало известно, что два российских Су-27 были подняты в небо над Балтийским морем на перехват бомбардировщика ВВС США.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НАТОСамолеты
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