Истребители НАТО сопроводили российские самолеты в дальней морской зоне

Несколько десятков российских самолетов, в том числе десять противолодочных Ту-142 были подняты во время учений в небо в дальней морской. Их сопроводили истребители НАТО, сообщает главком ВМФ России Николай Евменов.

Одновременные вылеты совершили 33 самолёта, 15 вертолётов и беспилотники морской авиации ВМФ. Полеты состоялись в рамках учений и мероприятий боевой подготовки.