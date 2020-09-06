Шойгу предупредил об имитации самолетами НАТО нанесения ударов по РФ
Самолеты стран-участниц НАТО во время полетов регулярно имитируют нанесение ракетных ударов по территории России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
Шойгу отметил, что вместо единичных вылетов самолетов-разведчиков авиация НАТО отрабатывает массовые полеты с заходами с имитацией ракетных ударов по российской территории, пишут «Известия».
Министр обороны напомнил о перехвате российскими самолетами трех американских бомбардировщиков B52H над Балтикой 31 августа, а несколькими днями раньше – самолетов Швеции, Дании и Германии в качестве подтверждающего примеров.
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